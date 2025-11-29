Prensa brasileña criticó a Erick Pulgar por imprudente acción en la final de la Libertadores

Esta tarde, el mediocampista nacional Erick Pulgar levantó su segunda Copa Libertadores como futbolista del Flamengo, elenco que se impuso por la cuenta mínima sober Palmeiras en la final disputada en el estadio Monumental de Lima.

Sin embargo y pese a cumplir una correcta labor durante todo el cotejo, el chileno fue protagonista de una controvertida jugada, ya que cuando se cumplió la media hora le cometió una fuerte infracción a Bruno Fuchs que fue sancionada con tarjeta amarilla, pese a que todo apuntaba a que debió ser expulsado.

Esto no pasó desapercibido por la prensa brasileña que lo criticó con dureza. "Arriesgó la expulsión en el minuto 30 del primer tiempo tras una falta sobre Bruno Fuchs, quien se encontraba en fuera de juego. Defensivamente, logró imponerse a sus rivales", indicó el portal Jogada 10 que lo evaluó con un cuatro.

Misma nota le entregó Globo Esporte, argumentando que "tuvo algunos buenos momentos en el partido, ayudando a contener al Palmeiras, pero se vio involucrado en un incidente que podría haber perjudicado decisivamente al Flamengo. Derribó a Bruno Fuchs con una falta en la primera parte, arriesgándose a ser expulsado y generando numerosas quejas del Palmeiras".

Tupi FM se mantuvo en la misma línea. "Se arriesgó a ser expulsado en el minuto 30 de la primera parte tras una falta con los tacos sobre Bruno Fuchs. Sin embargo, defensivamente, logró imponerse a sus rivales".

Diario do Estado, en tanto, indicó que el antofagastino "tuvo momentos clave en el partido, contribuyendo a la defensa del Flamengo, pero se vio involucrado en un incidente polémico al derribar a un jugador del Palmeiras con los tacos levantados, arriesgándose a ser expulsado".