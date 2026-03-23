Presidencia invitó al plantel de S. Wanderers a La Moneda

A las oficinas de Santiago Wanderers llegó en las últimas horas una invitación de parte de la Presidencia de la República para que el plantel sub 20 visite el Palacio de La Moneda para ser recibido por el José Antonio Kast.

De acuerdo a información de Cooperativa Deportes, el itinerario del equipo indicaba llegar a Pudahuel y de ahí partir directamente a la sede del club.

Es por ello que esta invitación está en análisis.

De confirmarse la visita a Palacio, el equipo pasará por Santiago para luego irse a Valparaíso donde se espera una celebración junto a los hinchas en la Plaza Victoria.