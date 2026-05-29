Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado y bruma
Santiago12.2°
Humedad71%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Quedaron definidas las llaves para los octavos de final de la Copa Libertadores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Coquimbo Unido y Universidad Católica conocieron a sus rivales.

Quedaron definidas las llaves para los octavos de final de la Copa Libertadores
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este viernes, Conmebol realizó el sorteo para definir los emparejamientos de octavos de final de la Copa Libertadores 2026, además de la ubicación de cada cruce dentro del cuadro final de la competencia.

Los duelos de los equipos chilenos serán protagonizados por Coquimbo Unido, que irá frente a Platense y Universidad Católica, que se medirá ante Estudiantes de La Plata.

En otros enfrentamientos llamativos, el actual campeón Flamengo chocará con Cruzeiro y Corinthians jugará contra Rosario Central.

La ida de estos cotejos será entre el 11 y 13 de agosto, mientras que la vuelta se disputará entre el día 18 y 20 del mismo mes.

Revisa los duelos para los octavos de final de la Copa Libertadores:

  • Universidad Católica (CHI) vs. Estudiantes de La Plata (ARG)
  • Rosario Central (ARG) vs. Corinthians (BRA)
  • Cruzeiro (BRA) vs. Flamengo (BRA)
  • Deportes Tolima (COL) vs. Independiente del Valle (ECU)
  • Mirassol (BRA) vs. Liga de Quito (ECU)
  • Palmeiras (BRA) vs. Cerro Porteño (PAR)
  • Coquimbo Unido (CHI) vs. Platense (ARG)
  • Fluminense (BRA) vs. Independiente Rivadavia (ARG)

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada