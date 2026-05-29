Quedaron definidas las llaves para los octavos de final de la Copa Libertadores

Este viernes, Conmebol realizó el sorteo para definir los emparejamientos de octavos de final de la Copa Libertadores 2026, además de la ubicación de cada cruce dentro del cuadro final de la competencia.

Los duelos de los equipos chilenos serán protagonizados por Coquimbo Unido, que irá frente a Platense y Universidad Católica, que se medirá ante Estudiantes de La Plata.

En otros enfrentamientos llamativos, el actual campeón Flamengo chocará con Cruzeiro y Corinthians jugará contra Rosario Central.

La ida de estos cotejos será entre el 11 y 13 de agosto, mientras que la vuelta se disputará entre el día 18 y 20 del mismo mes.

Revisa los duelos para los octavos de final de la Copa Libertadores: