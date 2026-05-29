IA como asistente de compras: El 71% de los chilenos la usa para buscar ofertas

El socio de SearchBrand, Felipe Almeida, abordó este viernes en Cooperativa cómo la inteligencia artificial (IA) se ha transformado en el nuevo asistente de compras de los chilenos, permitiendo comparar precios y encontrar ofertas de cara al Cyber Day 2026.

En entrevista con Esa es la Idea, Almeida destacó un estudio que revela que el 71% de los consumidores nacionales utiliza herramientas como ChatGPT para decidir sobre una compra.



"Empezaron a usarlo como un asistente para reemplazar el proceso de entrar a Google, investigar los precios y descubrir marcas", señaló el experto, que de todas maneras advirtió sobre la concentración de marcas en las respuestas de la IA.

"El 80% de las respuestas se concentra solamente en 14% de las marcas", explicó Almeida, instando a las pymes a optimizar sus contenidos para no quedar fuera.

Para mejorar la visibilidad, recomendó enfocarse en responder preguntas directas de los usuarios. "El juego central se trata de responder las dudas que los clientes tienen. Agreguen a la ficha de producto una zona de preguntas frecuentes para que la IA los pueda citar", concluyó.