IA como asistente de compras: El 71% de los chilenos la usa para buscar ofertas
En Cooperativa, Felipe Almeida, socio de SearchBrand, explicó que la inteligencia artificial está reemplazando la búsqueda tradicional en Google por recomendaciones directas.
El estudio detectó que los usuarios prefieren consultar a ChatGPT para comparar tecnología, viajes y moda antes de eventos masivos de e-commerce.
"El 50% de las personas le cree más a ChatGPT que a un amigo", destacó Almeida sobre la confianza en estas plataformas.