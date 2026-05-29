Kast designó a expresidente Frei como embajador de Chile en Misión Especial

Cancillería informó esta jornada que el Presidente Kast designó al otrora mandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle como embajador de Chile en Misión Especial, ad honorem, "en atención a su destacada trayectoria pública, su amplia experiencia internacional y su permanente compromiso con los intereses superiores" de nuestro país.

A través de un comunicado, el Ministerio destacó que Frei "ha desempeñado un papel fundamental en el fortalecimiento de la inserción internacional de Chile, contribuyendo decisivamente al posicionamiento del país como un actor serio, confiable y abierto al mundo".

"Esta designación responde a la importancia estratégica que el Gobierno le asigna al fortalecimiento de sus relaciones bilaterales y multilaterales, así como a la necesidad de contar con representantes de la más alta experiencia y estatura política para participar en seminarios, encuentros, visitas oficiales y otras actividades internacionales que requieran representación del país", reza el texto.

En la misma línea, el canciller Francisco Pérez Mackenna valoró la "reconocida vocación de servicio público, así como el liderazgo y visión de Estado demostrados a lo largo de la extensa carrera política" del histórico líder DC, que actualmente tiene su militancia suspendida.

"Son cualidades de especial relevancia para representar a Chile en instancias de alto nivel político, económico y de cooperación internacional", enfatizó.