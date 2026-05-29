Kast designó a expresidente Frei como embajador de Chile en Misión Especial
El Gobierno resaltó la importancia de tener "representantes de la más alta experiencia y estatura política para participar en seminarios, encuentros, visitas oficiales y otras actividades internacionales".
El canciller Francisco Pérez Mackenna alabó la "reconocida vocación de servicio público, el liderazgo y visión de Estado" del exmandatario, quien ejercerá ad honorem.
Cancillería destacó que el histórico líder DC (actualmente con la militancia suspendida) "ha desempeñado un papel fundamental en el fortalecimiento de la inserción internacional de Chile".