"Quisieron jugar con el reloj": Prensa colombiana criticó al planteamiento de O'Higgins tras su eliminación

El sueño de O'Higgins en la Copa Libertadores llegó a su fin tras caer por 2-0 frente a Deportes Tolima en Colombia siendo incapaz de mantener la ventaja obtenida en la ida y se despidió del máximo certamen continental, por lo que deberá disputar la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Tras la caída del elenco celeste, la prensa cafetalera reaccionó al encuentro, apuntando sus dardos directamente al planteamiento conservador mostrado por el equipo chileno en la ciudad de Ibagué.

El diario El Tiempo fue uno de los más críticos con la postura visitante y publicó: "El mensaje desde el banco de Tolima siempre fue de tranquilidad y eso trató de aplicarlo el equipo en el campo de juego. Los chilenos, con un gol de ventaja desde el partido de ida, quisieron jugar con el reloj, a tal punto de que (el portero) Neto Volpi casi no tuvo trabajo".

"La idea se mantuvo en la segunda etapa. En la pausa de hidratación llegó el segundo mensaje del técnico Lucas González: 'Los tenemos, los te-ne-mos. Ya nos va a llegar, tengan paciencia'", añadió el citado medio sobre la estrategia local para romper el cerrojo de los rancagüinos.

Por su parte, El Nuevo Día destacó que "Deportes Tolima logró una memorable remontada en el Estadio Manuel Murillo Toro al vencer 2-0 al chileno O'Higgins". Además, la publicación resaltó los incidentes ocurridos una vez concluido el duelo: "El 2-0 definitivo provocó euforia en las tribunas y también disturbios entre jugadores al pitazo final".

Finalmente, la edición local de AS Colombia analizó el desarrollo de las acciones de peligro, comentando que "los chilenos tuvieron un remate que se estrelló en el palo, mientras que el 'Chino' avisó con un disparo, que detuvo el portero".