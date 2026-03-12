Carabinero baleado en Puerto Varas sigue en riesgo vital y con ventilación mecánica

El Hospital de Puerto Montt informó que el sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa, baleado el miércoles durante un procedimiento policial en Puerto Varas, permanece internado en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), conectado a ventilación mecánica y en estado de riesgo vital.

El funcionario recibió un disparo en la cabeza durante un procedimiento por desórdenes en la vía pública en calle San Francisco, cerca de la línea férrea y las inmediaciones del Estadio Ewaldo Klein.

Tras sufrir el ataque, fue trasladado de urgencia al centroasistencial puertomontino, donde posteriormente se confirmó que presenta muerte cerebral, aunque mantiene actividad cardíaca.

Según detalló el recinto esta mañana, Figueroa sigue "recibiendo los tratamientos y procedimientos médicos correspondientes" a su condición clínica, y se mantiene un "seguimiento permanente de su evolución".

El hospital agregó que el funcionario se encuentra acompañado por sus familiares, quienes reciben apoyo e información por parte de los equipos médicos.

En paralelo a la crítica situación médica del carabinero, la PDI realiza peritajes en el sector cercano al Estadio Ewaldo Klein para identificar a los responsables, y el nuevo Gobierno advirtió que buscará "las penas más elevadas" para quien sea identificado como tal.

Investigación "bastante preliminar"

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, junto a la Ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, visitaron al funcionario y su familia.

"Lamentablemente, la situación médica sigue en el mismo estado que informamos ayer. Estuvimos en el hospital regional y agradezco a todo el equipo médico, al director del hospital por todas las atenciones que se le están brindando", informó Araya.

"También fue el momento para poder reunirnos con la familia, que son momentos muy dolorosos, pero me corresponde transmitirles el cariño de toda una institución y el dolor que representamos a raíz de este tremendo y lamentable hecho", indicó el oficial.

Por su parte, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, se refirió a la indagatoria: "Estamos en un momento bastante preliminar de la investigación. Se están recopilando muchísimos antecedentes desde todo punto de vista y antecedentes. Estamos hablando de antecedentes tanto de cámaras, de tráfico de teléfonos, de evidencia balística, mucho trabajo de sitio del suceso", explicó.

"Hay mucha policía desplegada trabajando en lo mismo. Se está realizando todo este análisis y eso conlleva tiempo", indicó la persecutora.