Arquitecto chileno Smiljan Radic es galardonado con el Premio Pritzker 2026, el "Nobel de la arquitectura"

El arquitecto chileno Smiljan Radic Clarke fue galardonado con el Premio Pritzker 2026, reconocimiento considerado como el "Nobel de la Arquitectura", distinción que cada año destaca a profesionales cuya obra ha realizado aportes significativos al entorno construido y a la sociedad.

A lo largo de su trayectoria, Radic, ha desarrollado proyectos ampliamente reconocidos tanto en Chile como en el extranjero, como el restaurante Mestizo en el Parque Bicentenario de Vitacura, la Casa Pite emplazada sobre un acantilado en Papudo, el Teatro Regional del Biobío en Concepción y la viña Vik en la Región de O'Higgins.

El jurado del Pritzker valoró especialmente la forma en que el arquitecto aborda cada proyecto como una investigación singular. "A través de una obra que se sitúa en la encrucijada de la incertidumbre, la experimentación material y la memoria cultural, Smiljan Radic prioriza la fragilidad sobre cualquier pretensión infundada de certeza", detallaron.

En esa línea agregaron que "sus edificios parecen temporales, inestables o deliberadamente inacabados —casi a punto de desaparecer—, pero ofrecen un refugio estructurado, optimista y discretamente alegre, abrazando la vulnerabilidad como una condición intrínseca de la experiencia vivida".

El presidente del jurado, el arquitecto chileno Alejandro Aravena, destacó además el enfoque creativo del ganador y aseguró que "en cada obra, es capaz de responder con una originalidad radical, haciendo obvio lo que no es obvio. Recurre a los fundamentos más irreductibles de la arquitectura, explorando al mismo tiempo límites aún inexplorados".

Con este reconocimiento, Radic se convirtió en el segundo arquitecto chileno en recibir el Premio Pritzker, después de que Alejandro Aravena obtuviera el galardón en 2016.

El Premio Pritzker fue creado en 1979 por la familia Pritzker de Chicago a través de la Fundación Hyatt y es considerado el máximo reconocimiento en arquitectura a nivel mundial. Además del prestigio internacional que implica, el galardón contempla un premio de 100 mil dólares y una medalla de bronce que se entrega en una ceremonia realizada en un lugar de relevancia arquitectónica.