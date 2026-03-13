Santiago Wanderers aseguró su clasificación a las semifinales de la Libertadores sub 20

Santiago Wanderers aseguró su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores sub 20 luego de vencer por 2-0 a Belgrano en la segunda fecha del Grupo C.

El marcador lo abrió Ignacio Flores para los caturros y Christian Silva fue el encargado desde el punto de penal de marcar el segundo gol para los porteños.

Con este resultado, el cuadro caturro quedó líder del Grupo C, con seis puntos; le siguen Nacional de Montevideo (3), Liga de Quito (1) y Belgrano (1), y se aseguró terminar de líder dado que se define por duelos entre sí y los porteños vencieron a los uruguayos, los únicos que pueden darle alcance en puntos.

Como tal, Wanderers enfrentará al ganador del Grupo B, aunque por lo pronto debe enfocarse en el duelo del domingo ante Liga Universitaria de Quito, en el cierre de la fase grupal.