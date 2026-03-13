Jorge Sanz, académico de la Universidad del Desarrollo (UDD), abordó este viernes la crisis que vive Cuba a raíz del asedio petrolero impuesto por Estados Unidos, y aseguró que el régimen castrista nunca logró una estructura económica para sostenerse y, simplemente se quedó "en el romanticismo de la revolución".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el experto en relaciones internacionales afirmó que el problema central de la isla "no es el bloqueo petrolero", sino que, en 60 años de revolución, "no se han construido para sostenerse como país".

El profesor también se refirió al conflicto en Medio Oriente y señaló que el mandatario estadounidense, Donald Trump, necesita terminar la guerra porque "vienen las elecciones de medio tiempo", pero advirtió que ésta sólo acabará cuando "termine la voluntad de lucha de Irán".

LEER ARTICULO COMPLETO