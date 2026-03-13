Eyzaguirre alerta que guerra en Irán puede provocar un "shock estanflacionario"

En El Primer Café, el exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre manifestó que está "aterrorizado" con la guerra que mantienen Irán, EE.UU. e Israel y alertó que el conflicto puede provocar en Chile un "shock estanflacionario", donde "no sabes para dónde mirar y quedas entre la espada y la pared".

"Nos puede perjudicar de una manera brutal (...). Lo que está sucediendo en el Medio Oriente es de una importancia capital desde el punto de vista del crecimiento de la economía chilena (...). El efecto que va a tener sobre el crecimiento mundial y el comercio va a ser muy significativo y nosotros vivimos de eso", sostuvo el histórico militante PPD.

Por ello, le pidió al ministro de la Segpres, José García Ruminot (RN) -que en El Diario de Cooperativa afirmó que su "prueba de fuego" es lograr un acuerdo amplio en el Congreso sobre las medidas procrecimiento de la Administración Kast- tener "cuidado con las promesas (de un crecimiento) del 4%", ya que lo ve "muy difícil" con el panorama internacional.

"Esto es atendiendo a que el mundo va a estar en recesión, porque lo de Irán lo veo realmente con todos los visos de prolongarse. Por lo tanto, creo que también el ministro (de Hacienda, Jorge) Quiroz va a tener que mirar este ajuste fiscal (de tres mil millones de dólares durante los dos años siguientes) que está proponiendo, dadas las circunstancias internacionales eventualmente recesivas que se vienen por delante", añadió Eyzaguirre.

"Sin ánimo de aburrirr: una de las cosas más difíciles de sacarse de encima para la autoridad económica es cuando hay shocks estanflacionarios. ¿Qué es eso? Típicamente, un fuerte alza del precio del petróleo que te sube la inflación y te baja el crecimiento. Entonces, no sabes para dónde mirar; quedas entre la espada y la pared. Por lo tanto, frente a eso tú no puedes tener una política fiscal excesivamente restrictiva", aseveró el exministro de Hacienda.

Buscar "el timing adecuado"

Por último, el PPD se mostró de acuerdo con que "hay que hacer consolidación fiscal" dado el déficit registrado bajo el Gobierno de Boric, "pero hay que hacer el timing adecuado de eso. Cuidado con ser excesivamente de libro (...); el ritmo al cual tienes que hacer (la política fiscal restrictiva, también) tienes que estar mirando las variables internacionales".

"Creo que, en este momento, Chile necesita unirse (...). Estoy aterrorizado con lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Creo que Chile va a navegar bien, porque estamos muy bien preparados -contrariamente a lo que se dijo (durante la campaña de Kast) que el país se caía a pedazos-, pero vamos a necesitar unidad nacional para resistir este shock, que no es menor", cerró Eyzaguirre.