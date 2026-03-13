Sismo de magnitud 6,5 sacudió a la zona centro norte de Chile

Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 10:40 horas de este viernes en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.

El Centro Sismológico Nacional reportó una magnitud de 6,5, con epicentro situado 43 kilómetros al suroeste de Huasco, e hipocentro a 28 kilómetros de profundidad.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó intensidades de VI grados Mercalli en las comunas de La Serena, Coquimbo, La Higuera y Paiguano (Región de Coquimbo); de V grados en Copiapó, Tierra Amarilla, Alto del Carmen, Freirina, Huasco, Vallenar, Diego de Almagro (Atacama), Vicuña, Monte Patria y Río Hurtado (Coquimbo).

En las regiones de Valparaíso y Metropolitana, la mayor intensidad alcanzada fue III.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) indicó que las características de este movimiento telúrico "no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".