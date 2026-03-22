Santiago Wanderers se coronó campeón de la Libertadores Sub 20 con épico triunfo sobre Flamengo

Santiago Wanderers se coronó campeón de la Copa Libertadores Sub 20, tras empatar 1-1 con un gol en el último minuto y vencer 5-4 en penales a Flamengo. Con este triunfo, se convirtió en el primer equipo chileno en levantar el título del certamen continental de la categoría.

Tras un primer tiempo disputado, con llegadas para ambos cuadros, el marcador se abrió al minuto 66 con un tanto de Alan Santos, quien remató con un tiro cruzado rasante y batió al portero Fabiano Avello.

Cuando el cotejo se acababa (89'), Sebastián Vargas aprovechó un rebote que dejó el portero carioca y marcó el empate para los "caturros".

Tras los 90 minutos, el encuentro se definió desde los doce pasos, donde la tanda comenzó con un error de Flamengo, ya que el remate de Joao Victor se estrelló en el vertical derecho.

A partir de ese momento, ambos equipos mostraron efectividad en sus ejecuciones, hasta que Ignacio Flores convirtió el quinto penal de Santiago Wanderers y desató la celebración del conjunto porteño.