Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago33.0°
Humedad15%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Se estrenan Huachipato y O'Higgins: La agenda de la segunda fase de la Libertadores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los equipos chilenos lucharán por el paso a la tercera etapa.

Se estrenan Huachipato y O'Higgins: La agenda de la segunda fase de la Libertadores
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El próximo martes 17 de febrero comienza la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, instancia que contará con dos equipos chilenos: Huachipato y O'Higgins.

Esta etapa consta de 16 equipos y entrega ocho cupos a la tercera fase del certamen, donde solo los mejores cuatro podrán acceder a la fase de grupos.

Partidos de ida

Martes 17 de febrero:

  • Carabobo (VEN) vs. Huachipato (CHI). 19:00 horas (22:00 GMT).
  • 2 de Mayo (PAR) vs. Sporting Cristal (PER). 21:30 horas (00:30 GMT).
  • Liverpool (URU) vs. Independiente Medellín (COL). 21:30 horas (00:30 GMT).

Miércoles 18 de febrero:

  • O'Higgins (CHI) vs. Bahía (BRA). 19:00 horas (22:00 GMT).
  • Barcelona SC (ECU) vs. Argentinos Juniors (ARG). 21:30 horas (00:30 GMT).
  • Nacional Potosí (BOL) vs. Botafogo (BRA). 21:30 horas (00:30 GMT).

Jueves 19 de febrero:

  • Juventud de Las Piedras vs. Guaraní (PAR). 19:00 horas (22:00 GMT).
  • Deportivo Táchira (VEN) vs. Deportes Tolima (COL). 21:30 horas (00:30 GMT).

Partidos de vuelta

Martes 24 de febrero:

  • Carabobo (VEN) vs. Huachipato (CHI). 19:00 horas (22:00 GMT).
  • 2 de Mayo (PAR) vs. Sporting Cristal (PER). 21:30 horas (00:30 GMT).
  • Liverpool (URU) vs. Independiente Medellín (COL). 21:30 horas (00:30 GMT).

Miércoles 25 de febrero:

  • O'Higgins (CHI) vs. Bahía (BRA). 19:00 horas (22:00 GMT).
  • Barcelona SC (ECU) vs. Argentinos Juniors (ARG). 21:30 horas (00:30 GMT).
  • Nacional Potosí (BOL) vs. Botafogo (BRA). 21:30 horas (00:30 GMT).

Jueves 26 de febrero: 

  • Juventud de Las Piedras vs. Guaraní (PAR). 19:00 horas (22:00 GMT).
  • Deportivo Táchira (VEN) vs. Deportes Tolima (COL). 21:30 horas (00:30 GMT).

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada