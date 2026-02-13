Se estrenan Huachipato y O'Higgins: La agenda de la segunda fase de la Libertadores

El próximo martes 17 de febrero comienza la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, instancia que contará con dos equipos chilenos: Huachipato y O'Higgins.

Esta etapa consta de 16 equipos y entrega ocho cupos a la tercera fase del certamen, donde solo los mejores cuatro podrán acceder a la fase de grupos.

Partidos de ida

Martes 17 de febrero:

Carabobo (VEN) vs. Huachipato (CHI). 19:00 horas (22:00 GMT).

19:00 horas (22:00 GMT). 2 de Mayo (PAR) vs. Sporting Cristal (PER). 21:30 horas (00:30 GMT).

21:30 horas (00:30 GMT). Liverpool (URU) vs. Independiente Medellín (COL). 21:30 horas (00:30 GMT).

Miércoles 18 de febrero:

O'Higgins (CHI) vs. Bahía (BRA). 19:00 horas (22:00 GMT).

19:00 horas (22:00 GMT). Barcelona SC (ECU) vs. Argentinos Juniors (ARG). 21:30 horas (00:30 GMT).

21:30 horas (00:30 GMT). Nacional Potosí (BOL) vs. Botafogo (BRA). 21:30 horas (00:30 GMT).

Jueves 19 de febrero:

Juventud de Las Piedras vs. Guaraní (PAR). 19:00 horas (22:00 GMT).

19:00 horas (22:00 GMT). Deportivo Táchira (VEN) vs. Deportes Tolima (COL). 21:30 horas (00:30 GMT).

Partidos de vuelta

Martes 24 de febrero:

Carabobo (VEN) vs. Huachipato (CHI). 19:00 horas (22:00 GMT).

19:00 horas (22:00 GMT). 2 de Mayo (PAR) vs. Sporting Cristal (PER). 21:30 horas (00:30 GMT).

21:30 horas (00:30 GMT). Liverpool (URU) vs. Independiente Medellín (COL). 21:30 horas (00:30 GMT).

Miércoles 25 de febrero:

O'Higgins (CHI) vs. Bahía (BRA). 19:00 horas (22:00 GMT).

19:00 horas (22:00 GMT). Barcelona SC (ECU) vs. Argentinos Juniors (ARG). 21:30 horas (00:30 GMT).

21:30 horas (00:30 GMT). Nacional Potosí (BOL) vs. Botafogo (BRA). 21:30 horas (00:30 GMT).

Jueves 26 de febrero: