Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores
Se estrenan Huachipato y O'Higgins: La agenda de la segunda fase de la Libertadores
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Los equipos chilenos lucharán por el paso a la tercera etapa.
Los equipos chilenos lucharán por el paso a la tercera etapa.
El próximo martes 17 de febrero comienza la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, instancia que contará con dos equipos chilenos: Huachipato y O'Higgins.
Esta etapa consta de 16 equipos y entrega ocho cupos a la tercera fase del certamen, donde solo los mejores cuatro podrán acceder a la fase de grupos.
Martes 17 de febrero:
Miércoles 18 de febrero:
Jueves 19 de febrero:
Martes 24 de febrero:
Miércoles 25 de febrero:
Jueves 26 de febrero: