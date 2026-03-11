Sporting Cristal clasificó a la fase de grupos de la Libertadores tras derribar a Carabobo

Sporting Cristal clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores, luego de imponerse en la tanda de penales ante Carabobo, pese a caer 2-1 en el duelo de vuelta, lo que dejó el marcador global igualado 2-2.

Edson Castillo abrió la cuenta para los venezolanos a los cuatro minutos. El mismo atacante amplió la ventaja para Carabobo tras convertir un tremendo golazo con un disparo desde la media luna del área a los 29'.

El descuento de los peruanos fue obra de Maxloren Castro, quien empujó el balón a merced a las redes del pórtico de los de Venezuela e igualó la serie.

Tras los 90 minutos, el encuentro se definió desde la pena máxima, donde Cristiano da Silva marcó el gol que clasificó a los de Perú a la fase de grupos del certamen continental.

Carabobo gracias que llegó a la tercera etapa de Libertadores, dirá presente en la fase grupal de la Copa Sudamericana.