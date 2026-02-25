Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago26.8°
Humedad21%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

[VIDEO] Bahía demoró 19 segundos en anotar ante O'Higgins e igualar la llave en la Libertadores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Willian José abrió el marcador en el Arena Fonte Nova.

[VIDEO] Bahía demoró 19 segundos en anotar ante O'Higgins e igualar la llave en la Libertadores
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Bahía demoró 19 segundos en abrir el marcador en el Arena Fonte Nova e igualar 1-1 la llave global ante O'Higgins, con un gol de Willian José en el duelo de revancha de la segunda fase de la Copa Libertadores.

Revisa el tempranero gol de Bahía: 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada