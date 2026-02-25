Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores
[VIDEO] Bahía demoró 19 segundos en anotar ante O'Higgins e igualar la llave en la Libertadores
Willian José abrió el marcador en el Arena Fonte Nova.
Bahía demoró 19 segundos en abrir el marcador en el Arena Fonte Nova e igualar 1-1 la llave global ante O'Higgins, con un gol de Willian José en el duelo de revancha de la segunda fase de la Copa Libertadores.
Revisa el tempranero gol de Bahía: