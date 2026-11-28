[VIDEO] Hincha de Estudiantes hizo gesto racista en la previa de la final de Libertadores ante Palmeiras
Los seguidores del "Verdao" repudiaron la acción de la fanática trasandina.
Los seguidores del "Verdao" repudiaron la acción de la fanática trasandina.
En Brasil generó polémica un gesto racista de una hincha de Estudiantes de La Plata a seguidores de Palmeiras en la antesala de la final de la Copa Libertadores que ambos equipos protagonizarán este sábado en el Estadio Centenario (17:00 horas de Chile).
Un grupo de forofos trasandinos se encontraron con "torcedores" paulistas en su llegada a Montevideo. Los seguidores de Palmeiras cantaban con todo cuando la fanática del "pincha" imitó a un mono mientras se retiraba del lugar.
Aunque la situación pasó desapercibida por las personas en el lugar, las redes sociales repudiaron el ademán, que quedó registrado en video.