En Brasil generó polémica un gesto racista de una hincha de Estudiantes de La Plata a seguidores de Palmeiras en la antesala de la final de la Copa Libertadores que ambos equipos protagonizarán este sábado en el Estadio Centenario (17:00 horas de Chile).

Un grupo de forofos trasandinos se encontraron con "torcedores" paulistas en su llegada a Montevideo. Los seguidores de Palmeiras cantaban con todo cuando la fanática del "pincha" imitó a un mono mientras se retiraba del lugar.

Aunque la situación pasó desapercibida por las personas en el lugar, las redes sociales repudiaron el ademán, que quedó registrado en video.