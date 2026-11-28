Una avioneta capotó este sábado en las afueras del aeródromo La Victoria, en la comuna de Colina, en la Provincia de Chacabuco, resultando sus dos ocupantes lesionados.

Según información policial, el piloto de la aeronave terminó con lesiones de carácter leve, mientras que el copiloto sufrió heridas de mayor gravedad, presentando diversas fracturas en distintas partes del cuerpo.

El delegado presidencial de Chacabuco, Cristóbal Saavedra, detalló que alrededor del mediodía "hubo un reporte de un accidente aéreo en la comuna de Colina, donde las personas que piloteaban esta avioneta resultaron heridas, una de mayor gravedad que la otra, resultando con una fractura expuesta y siendo trasladada en un helicóptero de la Fuerza Aérea (FACh) al hospital respectivo".

Personal de Bomberos y Carabineros trabajaron en el lugar donde cayó la avioneta, ayudando en la estabilización de los lesionados y coordinando sus traslados hasta un recinto asistencial.

De momento se desconocen las causas del incidente, que serán investigadas tras las labores de rescate y atención de emergencia de los heridos.