La tasa de desempleo, que llegó a un 10% y volvió a los dos dígitos por primera vez desde 2021, volvió a encender el debate político: desde la oposición apuntan directamente a la conducción económica del Gobierno, mientras, el oficialismo respalda propuestas para reactivar la contratación.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la desocupación aumentó 1,6 puntos en doce meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (1,3%) y de la reducción presentada por las personas ocupadas (-0.4%). Más de un millón de personas se encuentran sin trabajo en el país y las mujeres son las más afectadas, alcanzando el 10,7% de desempleo, con un aumento de 1,9% en un año.

En este contexto, la presidenta del Frente Amplio, diputada Gael Yeomans, apuntó a la conducción económica del Ejecutivo: "Ya basta de excusas, ya basta de planes. El presidente Kast planteó que para marzo va a tener la meta de crear más empleos, pero las familias están angustiadas hoy".

"El ministro Quiroz insiste en poner una reserva de constitucionalidad a una propuesta que presentamos en la Ley de Presupuesto para ampliar el subsidio unificado al empleo. Ministro, no estamos en época de darnos gustitos políticos", emplazó directamente, haciendo referencia al beneficio aprobado durante antes del cambio de gobierno y que apunta a grupos con dificultades de encontrar empleo, especialmente, mujeres y jóvenes.

En una línea similar, el diputado César Valenzuela (PS) apuntó que "el Gobierno debe reconocer que su receta no funcionó. El ministro Quiroz y el Gobierno completo debe abocarse a generar un plan que permita a los chilenos volver a tener trabajo".

Propuestas oficialistas para promover la contratación

Desde la vereda del frente, los parlamentarios oficialistas respaldaron medidas para promover la contratación. El diputado Daniel Valenzuela (ind) planteó un paquete de apoyo a las pequeñas y medianas empresas que incluye alivio de deudas tributarios y un nuevo Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape), que también llegue a empresas que están en Dicom.

"Tener un 10% de desempleo significa que nuestra gente está sufriendo y yo le pido humildemente al ministro Quiroz que se meta la mano al bolsillo y anuncie un paquete de medidas urgente a nuestras pymes", señaló Valenzuela.

Por su parte, el senador Rojo Edwards sostuvo que "debemos dejar de tenerle miedo a tramitar medidas laborales proempleo de flexibilización, como por ejemplo la indemnización a todo evento y una ley de reconstrucción 2.0, porque vivimos una emergencia laboral. Y a la oposición, veo que no entienden el problema del desempleo, especialmente femenino".

Los economistas coinciden en que detrás del desempleo está el bajo dinamismo en la economía. El socio director de la consulta LKP, Jorge Berríos, relacionó el alza de la desocupación con el debilitamiento de la actividad y destacó la Ley de Sala Cuna Universal como herramienta para que más mujeres entren al mercado laboral.

"Sala Cuna es una tremenda iniciativa que apunta a dos elementos trascendentales: primero, a mejorar el desempleo en las mujeres, que es el más alto por sobre el 10%, pero también un efecto en las tasas de informalidad en las mujeres", enfatizó.

El economista Víctor Silva, académico de la Universidad de Santiago, agregó que para revertir el 10% de desempleo: "primero, es que vuelva la inversión, y para eso se necesitan permisos más rápidos y reglas claras que den confianza a las empresas para expandirse. Contratar formalmente tiene que volver a ser una decisión razonable para las pymes. Los subsidios a la contratación de jóvenes y mujeres que comenzaron en octubre apuntan en la dirección correcta".