[VIDEO] O'Higgins tuvo masivo banderazo en Brasil

En la antesala del encuentro entre O'Higgins y Bahía por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores, la hinchada celeste realizó un masivo banderazo en el hotel donde se hospeda el plantel rancagüino.

Cerca de 1.200 hinchas viajaron a Brasil para alentar al "Capo de Provincia" y repletaron las inmediaciones del hotel de concentración, donde cantaron y utilizaron fuegos de artificio.

El elenco de la ciudad histórica se enfrentará a Bahía este miércoles 25 de febrero a las 19:00 horas (22:00 GMT) en el Arena Fonte Nova. El global está 1-0 a favor de O'Higgins.