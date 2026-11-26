El abogado español Juan de Dios Crespo, encargado de la defensa de Senegal ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), aseguró en entrevista con la Agencia EFE que la determinación de Marruecos de seguir disputando la final de la Copa de África resultó decisiva para que el organismo restableciera el 24 de noviembre de 2026 el título senegalés.

Con su resolución, el TAS acogió el recurso de la federación de Senegal, dejó sin efecto el fallo del comité de apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) —que había otorgado un triunfo administrativo de 3-0 a Marruecos por incomparecencia— y restituyó el dictamen disciplinario inicial que validó el 1-0 conseguido en la cancha.

Para el jurista, el hecho de reanudar y finalizar el encuentro bajo la autoridad del árbitro dejó sin sustento jurídico la protesta posterior por abandono. "Si Marruecos hubiera dicho que no quería tirar el penal y que no quería acabar el partido, el árbitro habría pitado el final y habría ganado la competición por 3-0. No había más", explicó Crespo.

Si bien reconoció que el revés previo en la instancia de apelación de la CAF generaba incertidumbre, el abogado sostuvo que desde el comienzo vio opciones reales de recuperar la corona apelando a la primacía normativa del fútbol mundial: "Yo lo vi viable desde el principio. No había una cosa clara, pero entendía que las reglas del juego de la IFAB ('International Football Association Board') eran superiores a la reglamentación de la Copa".

El conflicto se originó el 18 de enero de 2026 en Rabat, cuando en los últimos minutos del tiempo reglamentario el juez sancionó un penal para Marruecos que provocó las airadas protestas y la retirada temporal de los jugadores senegaleses del campo de juego. Luego de cerca de 14 minutos de interrupción, el equipo regresó al césped, Brahim Díaz falló la pena máxima y Senegal terminó imponiéndose en la prórroga gracias a un gol de Pape Gueye.

Aunque el comité disciplinario de la CAF rechazó en primera instancia el reclamo marroquí antes de que apelación revirtiera el resultado, Crespo remarcó que el desenlace ante el TAS quedó marcado por la decisión de Marruecos de ejecutar el lanzamiento y completar el compromiso. "La clave de todo es que Marruecos volvió al campo. Si no hubiera vuelto, Senegal lo habría tenido más difícil, por no decir imposible", sentenció.