Un hombre adulto fue asesinado de un disparo en la frente la madrugada de este jueves en la esquina de calle Fernando de Luque y Juan Francisco Larraín, en el sector norte de la capitalina comuna de San Bernardo.

El hecho fue denunciado por vecinos, que dieron aviso a Carabineros, que concurrió hasta el sector para cercar el sitio del suceso y, posteriormente, por instrucción del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, se dispuso la concurrencia de personal especializado del OS-9 y el Laboratorio de Criminalística (Labocar) para realizar los peritajes correspondientes.

El fiscal ECOH Sebastián Gana informó que "se recibió un llamado a la Fiscalía ECOH alrededor de las tres y media de la mañana del día de hoy por un disparo en este sector de San Bernardo".

"(La víctima) se trata de una persona aparentemente adulta, no tenemos claridad aún de la nacionalidad ni de la identidad. La dinámica tampoco la tenemos establecida, toda vez que recién se está trabajando el sitio del suceso", agregó el persecutor.

Las diligencias investigativas siguen en desarrollo para determinar cómo ocurrieron los hechos e identificar al autor del crimen.