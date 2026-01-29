CAF castigó a Marruecos tras los incidentes en la final de la Copa Africana de Naciones

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) dictaminó sentencia tras la caótica final de la Copa Africana de Naciones, protagonizada por Senegal y Marruecos el pasado 18 de enero en el Estadio Príncipe "Moulay Abdellah" de Rabat.

El ente desestimó el recurso del país anfitrión para quitarle el título a su rival, aunque sancionó a su seleccionador Pape Thiaw con cinco partidos de suspensión, por incitar a sus jugadores a abandonar el campo después de que el árbitro señalase un penal en contra en el tiempo añadido.

Entre otras medidas, la CAF también castigo al lateral derecho marroquí Achraf Hakimi por dos partidos tras su "comportamiento antideportivo", y al delantero Ismael Sabari con tres, más una multa de 100.000 dólares también por "conducta antideportiva".

La Federación marroquí también fue multada por un monto total de 315.000 dólares por "comportamiento inapropiado de los recogepelotas en el estadio" y "de los jugadores de la selección y el cuerpo técnico al invadir la zona de la revisión del VAR", además de "obstaculización del trabajo del árbitro" y por el uso de láseres por los aficionados durante el partido.