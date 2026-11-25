La Confederación Africana de Fútbol (CAF) aseguró que respeta la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que el martes dio la razón a Senegal y le devolvió oficialmente el título de campeón de la Copa África de Naciones (CAN) 2025, y que "tomará medidas" para hacerla efectiva.

"La CAF respeta el laudo del TAS y tomará todas las medidas necesarias para su ejecución", afirmó la CAF en un comunicado en su sitio web, en el que difundió también la decisión del TAS.

Fue la propia CAF la que en marzo retiró el título a Senegal y se lo entregó a Marruecos.

En su nota, la confederación africana destacó que, según el fallo, del TAS, "se anula la decisión del Comité de Apelación de la CAF del 17 de marzo de 2026".

El origen de la disputa se remonta al 18 de enero durante la final en Rabat entre Senegal y Marruecos del campeonato africano, cuando el árbitro señaló un penal a favor de los marroquíes en el tiempo añadido.

Como protesta, la mayoría de los jugadores senegaleses abandonó el campo durante unos 15 minutos antes de aceptar regresar. Al reanudarse el partido, el marroquí Brahim Diaz falló el penal, y Senegal terminó ganando 1-0 en la prórroga con un gol de Pape Gueye.