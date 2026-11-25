Las diputadas Pamela Jiles y Zandra Parisi, ambas del Partido de la Gente (PDG), presentaron recientemente licencias médicas por 14 días, lo que las ausentará de la votación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia Fernando Rabat, fijada para el lunes 30 de noviembre.

El documento de Jiles establece que debe permanecer en reposo desde el martes 24 de noviembre; mientras, Parisi también presentó un permiso médico tras ser sometida a una intervención odontológica de urgencia, debido a una complicación infecciosa en un implante dental instalado el pasado 30 de octubre.

Por su parte, Jiles ya había anunciado su voto a favor y el lunes recién pasado reafirmó ese respaldo en el programa "Tolerancia Cero", reparando en que veía menos disposición en su bancada de apoyar la acusación.

Respecto al respaldo del PDG, el diputado Raúl Soto (PPD), presidente de la comisión revisora, sostuvo que habló "personalmente" con Franco Parisi y le solicitó "expresamente que se involucre, que adopte una posición más clara, más expresa en favor de las víctimas y que no se ponga del lado de los victimarios y del lado de la defensa del ministro Rabat".

"Me parece que sería un error garrafal que el PDG termine salvado al ministro que liberó pedófilos y criminales en nuestro país. Y creo que ha entendido el mensaje, lo ha recibido de buena manera, y yo espero que eso se traduzca en que el liderazgo principal del PDG pueda influir en su bancada en esa dirección", agregó el parlamentario.

En paralelo, trascendió en la víspera que sectores oficialistas exploran adelantar la sesión para este viernes o sábado con el fin de mitigar las ausencias programadas de diputados afines que tienen la próxima semana, así como las bajas de las parlamentarias PDG.

Soto apuntó que que "hay trascendidos de que habría una jugarreta política, un intento de cambiar ese acuerdo y esas reglas del juego para sacar una pequeña ventaja a propósito de algunos permisos (...) Espero que no se esté planeando algo en ese sentido, porque hablaría mal de quienes han suscrito ese acuerdo".

"Tengo la palabra del presidente de la Cámara Baja de que el acuerdo va a ser respetado y se va a votar el lunes 30. Se comunicó conmigo también el ministro (Claudio) Alvarado para ratificar aquello", aseveró.

Otro de los diputados que se ausentará de la votación será el diputado opositor Jaime Mulet (FRVS), quien presentó un permiso de vacaciones.