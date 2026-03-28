En medio de apelación al TAS: Senegal celebró con la Copa Africana en amistoso ante Perú

Con un concierto de su estrella musical Youssou N'Dour, en el marco de su amistoso ante Perú, Senegal celebró en el Estadio de Francia con el trofeo la Copa Africana de Naciones; título le fue retirado por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) para dárselo a Marruecos y cuya apelación ya está en manos del TAS.

Prácticamente 80.000 hinchas senegaleses festejaron junto a sus jugadores, quienes portaron la copa en el calentamiento previo al partido. Ante la ausencia de Sadio Mané, lesionado, el capitán senegalés que comandó la celebración fue Kalidou Koulibaly.

También recogió el trofeo el seleccionador senegalés sancionado con cinco partidos por la CAF por haber instado a sus jugadores a que dejar el terreno en la final; situación que dos meses después abrió la controversia en curso sobre el título.

La conmemoración se realizó a pesar de las advertencias jurídicas del presidente del Club de Abogados de Marruecos, Mourad Elajouti, quien anunció haber enviado "dos requerimientos formales a la sociedad de explotación del Stade de France, así como al grupo GL Events".

El aviso al estadio y la productora tuvo como objetivo apuntar que "al prestar su colaboración a una ceremonia basada en un título revocado, estas entidades comprometen su responsabilidad directa".

Pese a esta fuerte señal de los "Leones de Teranga" contra Marruecos y la CAF, lo cierto es que la condición oficial de campeón de Africa tendrá que seguir esperando a la determinación final del Tribunal de Arbitraje Deportivo, que ya ademitió la apelación senegalesa para ser tratada.