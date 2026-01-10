Nigeria venció a Argelia y clasificó a las semifinales de la Copa Africana de Naciones

Nigeria se clasificó a las semifinales de la Copa de Naciones Africana, tras vencer por 2-0 a Argelia en los cuartos de final del certamen que se está disputando en Marruecos.

Los goles para el conjunto nigeriano fueron obra de Victor Osimhen, quién abrió la cuenta a los dos minutos de comenzar el segundo tiempo, y Akor Adams (57').

Las "super águilas" alcanzaron por decimoséptima vez las semifinales de este torneo, un registro sin precedentes en la competencia, de las cuales en siete oportunidades logró avanzar a la final.

En semifinales se verá las caras frente al anfitrión Marruecos, encuentro que tendrá lugar el miércoles 14 de enero en el Estadio Moulay Abdellah de Rabat, a las 17:00 horas (20:00 GMT).