Senegal espera que el TAS le devuelva en julio la Copa Africa que la CAF dio a Marruecos

La Federación de Fútbol de Senegal espera que, en julio próximo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) resuelva reconocerle el título de la Copa África que la Confederación Africana (CAF) decidió entregar a Marruecos el pasado día 17 de marzo, dos meses después de que Senegal se impusiese por 1-0 en la prórroga, por el amago de retirada que hicieron los Leones del Teranga, después de que pitasen un penalti en su contra.

En una rueda de prensa en París, el equipo jurídico de la federación senegalesa expuso las razones por las cuales se consideran merecedores del título, esperando que el TAS resuelva de forma rápida un proceso que se podría demorar entorno a un año.

"Es el robo administrativo más descarado y singular de la historia de nuestro deporte", denunció Abdoulaye Fall, presidente de la Federación de Fútbol de Senegal, que aseguró que su país "no se doblega ni transige sus valores" y es por eso que dará la batalla legal para que se reconozca el triunfo de su conjunto, que físicamente está en manos de Senegal.

"La decisión del tribunal de apelación de la que les voy a hablar ni siquiera puede considerarse una verdadera resolución deportiva, de tan burda, absurda e irracional que es", dijo Seydou Diagne, uno de los abogados del equipo jurídico de la Federación de Fútbol de Senegal, que está compuesto por franceses, suizos y el español Juan de Dios Crespo-Pérez.