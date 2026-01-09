Senegal y Marruecos sacaron los primeros pasajes a semis de la Copa Africana

Este viernes arrancaron los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones, con Senegal y Marruecos instalándose en semifinales, aunque en lados opuestos del cuadro.

El primer cuadro en saltar a la cancha fue el combinado senegalés, que abrió la jornada con una victoria de 1-0 ante Mali.

La única conquista del encuentro fue obra de Iliman Ndiaye al minuto 27, mientras que el maliense Yves Bissouma dejó a su equipo con un menos tras irse expulsado antes del descanso (45+3').

Luego vino el turno de los anfitriones, que dejaron en el camino a Camerún con marcador de 2-0 en el Estadio "Príncipe Moulay Abdellah" de Rabat.

Las anotaciones corrieron por parte de Brahim Díaz al minuto 26 y de Ismael Saibari a los 74'.

Ahora, Senegal tendrá que esperar por el vencedor entre Egipto y Costa de Marfil, mientras Marruecos jugará contra Argelia o Nigeria. Ambos duelos restantes de cuartos de final se disputarán este sábado 10 de enero.