Senegal y Marruecos sacaron los primeros pasajes a semis de la Copa Africana
Ambos seleccionados aguardan por sus rivales en la etapa de los cuatro mejores.
Este viernes arrancaron los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones, con Senegal y Marruecos instalándose en semifinales, aunque en lados opuestos del cuadro.
El primer cuadro en saltar a la cancha fue el combinado senegalés, que abrió la jornada con una victoria de 1-0 ante Mali.
La única conquista del encuentro fue obra de Iliman Ndiaye al minuto 27, mientras que el maliense Yves Bissouma dejó a su equipo con un menos tras irse expulsado antes del descanso (45+3').
Luego vino el turno de los anfitriones, que dejaron en el camino a Camerún con marcador de 2-0 en el Estadio "Príncipe Moulay Abdellah" de Rabat.
Las anotaciones corrieron por parte de Brahim Díaz al minuto 26 y de Ismael Saibari a los 74'.
Ahora, Senegal tendrá que esperar por el vencedor entre Egipto y Costa de Marfil, mientras Marruecos jugará contra Argelia o Nigeria. Ambos duelos restantes de cuartos de final se disputarán este sábado 10 de enero.