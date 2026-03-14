Delcy Rodríguez afirmó que Venezuela "muy pronto" izará su bandera en la embajada en EE.UU.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que "muy pronto" el país izará su bandera en la embajada en Estados Unidos, como lo hizo este sábado la legación de la nación norteamericana en Caracas por primera vez en siete años, algo que celebró la líder chavista.

"Muy pronto estaremos izando la bandera de nuestro tricolor, de Venezuela, en los Estados Unidos, en nuestra embajada", dijo Rodríguez en un acto transmitido por el canal estatal VTV.

La declaración de Rodríguez se da luego de que la Embajada de Estados Unidos en Venezuela izara este sábado la bandera de su país por primera vez en siete años, luego de que ambas naciones acordaran restablecer sus relaciones diplomáticas, rotas en 2019.

La encargada de Negocios de EE.UU. en el país caribeño, Laura Dogu, señaló en redes sociales que la bandera estadounidense había sido arriada por última vez en la embajada el 14 de marzo de 2019.

"Esta mañana, 14 de marzo de 2026, a la misma hora, mi equipo y yo izamos la bandera de los Estados Unidos, exactamente siete años después de haber sido retirada", dijo.

La diplomática aseguró que ha comenzado "una nueva era para las relaciones" entre los dos países.

Rodríguez anuncia la entrada de 300 millones de dólares

Delcy Rodríguez también informó este sábado la entrada de 300 millones de dólares a un fondo recientemente creado para la "protección social" procedentes de una "venta extraordinaria" de fueloil, un combustible derivado del petróleo.

En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la líder chavista aseguró que se hizo esa venta para "poder garantizar que se diera un incremento en el ingreso de los trabajadores", del que no dio detalles.

Recordó que recientemente el Gobierno que encabeza, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. en enero, creó dos fondos soberanos a los que se destinarán los recursos obtenidos a través de "nuevas inversiones en materia de petróleo y gas": uno de "protección social para mejorar el ingreso de los trabajadores, la salud, la alimentación y la vivienda, y otro para atender servicios públicos".

La mandataria hizo un llamado a todos los sectores de su país a exigir unidos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el levantamiento definitivo de todas las "sanciones ilícitas" contra Venezuela.

"Presidente Trump, es el sentir de un pueblo, pero también es la forma de que la América Latina, a la cual usted se ha referido, pueda marchar junto a un crecimiento acompasado en equilibrio y donde Venezuela también dé su aporte al crecimiento regional", expresó.