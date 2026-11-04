Vozinha fue convocado para próximos duelos clasificatorios de Cabo Verde

El arquero de Colo Colo Vozinha fue convocado para los próximos duelos de la selección de Cabo Verde en el Grupo K de las clasificatorias de la Copa de Africa 2027, ante Liberia.

El portero figura junto a otros 25 futbolistas para los duelos a disputarse el 11 y el 15 de noviembre como local y visita, respectivamente.

Luego de su participación en la Copa del Mundo con el equipo africano, Vozinha fue titular en las caídas anteriores ante Malí y Ruanda, pero no tuvo buenas actuaciones.

Así y todo, el técnico Humberto Bettencourt optó por el portero albo tras afianzarse como titular en el cuadro popular.

Cabo Verde marcha tercero en su serie sin puntos, por lo que necesita urgentemente sumar para acercarse a la zona de clasificación al certamen a disputarse en abril en Kenia, Tanzania y Uganda.