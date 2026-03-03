Bianneider Tamayo reemplazará a Zaldivia para el partido ante Palestino

El defensor venezolano Bianneider Tamayo reemplazará a Matías Zaldivia en la zaga de Universidad de Chile para el partido de los azules ante Palestino por la primera fase de la Copa Sudamericana.

Según informamos en Cooperativa Deportes, el exUnión Española ganó bonos en el entrenamiento de este martes para ocupar el puesto de Zaldivia que no está disponible para este encuentro, debido a que fue expulsado en la semifinal de vuelta frente a Lanús por el certamen continental.

Tamayo no jugó ningún minuto con el cuadro "laico" en lo que va de temporada, pero si fue citado en todos los cotejos.

El partido entre azules y el elenco tricolor está programado para jugarse este miércoles 4 de marzo a las 21:30 horas (00:30 GMT) en el Estadio Nacional, pero sin público a causa de los incidentes en las tribunas en Avellaneda en la vuelta de los octavos de la anterior edición de la Sudamericana.