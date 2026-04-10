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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Con O'Higgins como líder: Así quedaron las tablas de la Copa Sudamericana

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa acá como quedaron los elencos chilenos en el torneo.

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Disputada la primera fecha de la fase grupal de la Copa Sudamericana, O'Higgins se alzó como el mejor elenco chileno tras vencer por 2-0 a Millonarios en Rancagua y quedar líder del Grupo C.

Palestino, en tanto, sumó un empate sin goles en su visita a Riestra y quedó en un cuádruple empate con el mencionado elenco argentino, Montevideo City y Gremio en el Grupo F.

Por último, Audax quedó como colista del Grupo G luego de perder por 0-2 ante Olimpia en La Florida.

Mira acá las tablas de la Copa Sudamericana

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