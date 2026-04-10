Con O'Higgins como líder: Así quedaron las tablas de la Copa Sudamericana

Disputada la primera fecha de la fase grupal de la Copa Sudamericana, O'Higgins se alzó como el mejor elenco chileno tras vencer por 2-0 a Millonarios en Rancagua y quedar líder del Grupo C.

Palestino, en tanto, sumó un empate sin goles en su visita a Riestra y quedó en un cuádruple empate con el mencionado elenco argentino, Montevideo City y Gremio en el Grupo F.

Por último, Audax quedó como colista del Grupo G luego de perder por 0-2 ante Olimpia en La Florida.

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