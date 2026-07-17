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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Conmebol definió al árbitro para el duelo entre O'Higgins y Boca Juniors

Publicado:
| Periodista Digital: ATON
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A una semana de que arranque la serie de play-offs de la Copa Sudamericana, Conmebol anunció al árbitro para el partido de ida entre Boca Juniors y O'Higgins, programado para el jueves 23 a las 20:30 horas en La Bombonera.

El designado para esta ocasión fue el réferi uruguayo Andrés Matonte, quien ya le dirigió al Capo de Provincia en la presente temporada, en lo que fue su victoria sobre Deportes Tolima por la tercera ronda de la Copa Libertadores.

Estará acompañado por sus compatriotas Martín Soppi y Horacio Ferreiro como jueces de línea, mientras que el también charrúa José Burgos será el cuarto árbitro. Además, en la cabina de videoarbitraje estarán otros coterráneos de Matonte: Christian Ferreyra en calidad de VAR y Richard Trinidad cumpliendo funciones de AVAR.

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