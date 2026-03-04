Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago22.1°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La Primera Fase del certamen continental comenzó esta semana.

¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026?
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Esta semana comenzó la Primera Fase de la Copa Sudamericana 2026, instancia en la que 32 equipos compiten en duelos de eliminación directa donde quedarán definidos 16 clubes que participarán en la fase de grupos del certamen continental.

Los únicos equipos que no deben disputar esta fase son los de Argentina y Brasil, quienes clasificaron directamente a fase de grupos con seis cupos cada uno.

En en caso de Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela: Solo clasifican dos equipos por país.

¿Cuándo y a qué hora es el sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana?

Se realizará el jueves 19 de marzo a las 20:00 horas (23:00 GMT), en la sede de la Conmebol en Paraguay. Será antes del sorteo de la Copa Libertadores.

¿Qué equipos chilenos estarán en la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana?

Los equipos chilenos que disputarán esta competición serán Audax Italiano y Palestino, mientras que O'Higgins, si cae en Libertadores, también disputará el torneo.

¿Qué equipos conformarán la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana?

Serán 32 equipos en total, los cuales se dividen de la siguiente forma:

Son 12 equipos, argentinos y brasileños, que clasificaron directamente a la fase de grupos:

Equipos argentinos:

  • River Plate
  • Racing
  • Deportivo Riestra
  • San Lorenzo
  • Tigre
  • Barracas Central

Equipos brasileños:

  • Sao Paulo
  • Gremio
  • Red Bull Bragantino
  • Atlético Mineiro
  • Santos
  • Vasco Da Gama

A ellos se sumarán los 16 ganadores de la Primera Fase, hasta el momento son:

  • Montevideo City Torque (URU)
  • Independiente Petrolero (BOL)
  • Academia Puerto Cabello (VEN)
  • Audax Italiano (CHI)
  • Alianza Atlético (PER)
  • Caracas (VEN)
  • Blooming (BOL)
  • Palestino (CHI)
  • Olimpia (PAR)
  • Millonarios (COL

Por último, se unirán los cuatro equipos que pierdan en la Fase 3 de la Copa Libertadores.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada