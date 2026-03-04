¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026?
La Primera Fase del certamen continental comenzó esta semana.
Esta semana comenzó la Primera Fase de la Copa Sudamericana 2026, instancia en la que 32 equipos compiten en duelos de eliminación directa donde quedarán definidos 16 clubes que participarán en la fase de grupos del certamen continental.
Los únicos equipos que no deben disputar esta fase son los de Argentina y Brasil, quienes clasificaron directamente a fase de grupos con seis cupos cada uno.
En en caso de Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela: Solo clasifican dos equipos por país.
Se realizará el jueves 19 de marzo a las 20:00 horas (23:00 GMT), en la sede de la Conmebol en Paraguay. Será antes del sorteo de la Copa Libertadores.
Los equipos chilenos que disputarán esta competición serán Audax Italiano y Palestino, mientras que O'Higgins, si cae en Libertadores, también disputará el torneo.
Serán 32 equipos en total, los cuales se dividen de la siguiente forma:
Son 12 equipos, argentinos y brasileños, que clasificaron directamente a la fase de grupos:
Equipos argentinos:
Equipos brasileños:
A ellos se sumarán los 16 ganadores de la Primera Fase, hasta el momento son:
Por último, se unirán los cuatro equipos que pierdan en la Fase 3 de la Copa Libertadores.