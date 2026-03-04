¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026?

Esta semana comenzó la Primera Fase de la Copa Sudamericana 2026, instancia en la que 32 equipos compiten en duelos de eliminación directa donde quedarán definidos 16 clubes que participarán en la fase de grupos del certamen continental.

Los únicos equipos que no deben disputar esta fase son los de Argentina y Brasil, quienes clasificaron directamente a fase de grupos con seis cupos cada uno.

En en caso de Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela: Solo clasifican dos equipos por país.

¿Cuándo y a qué hora es el sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana?

Se realizará el jueves 19 de marzo a las 20:00 horas (23:00 GMT), en la sede de la Conmebol en Paraguay. Será antes del sorteo de la Copa Libertadores.

¿Qué equipos chilenos estarán en la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana?

Los equipos chilenos que disputarán esta competición serán Audax Italiano y Palestino, mientras que O'Higgins, si cae en Libertadores, también disputará el torneo.

¿Qué equipos conformarán la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana?

Serán 32 equipos en total, los cuales se dividen de la siguiente forma:

Son 12 equipos, argentinos y brasileños, que clasificaron directamente a la fase de grupos:

Equipos argentinos:

River Plate

Racing

Deportivo Riestra

San Lorenzo

Tigre

Barracas Central

Equipos brasileños:

Sao Paulo

Gremio

Red Bull Bragantino

Atlético Mineiro

Santos

Vasco Da Gama

A ellos se sumarán los 16 ganadores de la Primera Fase, hasta el momento son:

Montevideo City Torque (URU)

Independiente Petrolero (BOL)

Academia Puerto Cabello (VEN)

Audax Italiano (CHI)

Alianza Atlético (PER)

Caracas (VEN)

Blooming (BOL)

Palestino (CHI)

Olimpia (PAR)

Millonarios (COL

Por último, se unirán los cuatro equipos que pierdan en la Fase 3 de la Copa Libertadores.