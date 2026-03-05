Choque entre bus y camión dejó un fallecido y 19 heridos en Ruta 5 Norte

Una persona falleció y otras 19 resultaron heridas la madrugada de este jueves durante un choque por alcance entre un bus y un camión de carga a la altura del kilómetro 354 de la Ruta 5 Norte, en el sector Quebrada Seca de la comuna de Ovalle (Región de Coquimbo).

Según información policial, se trató de una colisión por alcance que, a raíz del fuerte impacto, el conductor del bus -de la empresa Turisnorte- falleció de manera instantánea en el lugar.

Los heridos, en tanto, corresponden a pasajeros del bus, que resultaron con lesiones de carácter leve y fueron trasladados hasta el Hospital de Ovalle, donde fueron atendidos.

Personal de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros se encuentra trabajando en el lugar para realizar los peritajes correspondientes y determinar las causas exactas que originaron el choque.