Provoste: La derecha prometió combatir el crimen, pero busca liberar a los peores criminales

La senadora Yasna Provoste (DC) criticó duramente la aprobación en general del proyecto que busca conmutar penas para reos de avanzada edad, iniciativa que avanzó en el Senado por un estrecho margen de 23 votos contra 22.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, la parlamentaria afirmó que "la derecha prometió combatir el crimen organizado, pero busca liberar a los peores criminales", acusando una contradicción entre el discurso de mano dura frente a la delincuencia y el respaldo a esta propuesta.

"Sin duda que ayer fue un día muy negro para la justicia y para la búsqueda de verdad", sostuvo Provoste, quien cuestionó que senadores que impulsaron la iniciativa sean los mismos que suelen exigir mayor severidad frente al delito.

La legisladora aseguró que la iniciativa -presentada con argumentos humanitarios- podría terminar beneficiando a condenados por delitos graves: "Este proyecto permite que violadores, pedófilos y homicidas puedan salir de las cárceles", afirmó, advirtiendo que con ello se envía una señal equivocada en materia de seguridad.

Asimismo, señaló que durante la tramitación "no existió voluntad de modificar el proyecto, pese a los reparos planteados por distintos actores, entre ellos la Corte Suprema y el Ministerio de Justicia".

En ese contexto, Provoste adelantó que desde el actual oficialismo "buscaremos frenar el avance de la iniciativa mediante indicaciones y otras herramientas legislativas", incluyendo reservas de constitucionalidad, argumentando que la propuesta podría contradecir compromisos internacionales suscritos por Chile en materia de derechos humanos.

Por qué no asistir a cónclave convocado por Boric

Provoste confirmó que la bancada de la Democracia Cristiana no participará en el cónclave del oficialismo convocado por el presidente Gabriel Boric, calificando la invitación como "inoportuna e inapropiada".

La parlamentaria sostuvo que "su partido fue excluido desde el inicio del actual Gobierno, pese a haber respaldado la candidatura de Boric en la segunda vuelta presidencial".

En ese sentido, afirmó que asistir a la instancia cuando restan pocos días para el término del mandato busca proyectar "una foto de unidad que no es tal".

La senadora agregó que, durante el periodo de gobierno, "la Democracia Cristiana no fue considerada en espacios de diálogo político, como los comités políticos en La Moneda", por lo que estimó que el encuentro "debería realizarse únicamente con las fuerzas que formaron parte de la coalición oficialista".