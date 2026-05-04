¿Cuándo y dónde ver a Audax Italiano ante Vasco da Gama por la Sudamericana?
Los itálicos reciben al "Gigante de la Colina" con el objetivo de asaltar la cima del Grupo G.
Los itálicos reciben al "Gigante de la Colina" con el objetivo de asaltar la cima del Grupo G.
Audax Italiano tiene un partido de alto interés en el Estadio Municipal de La Florida este miércoles 6 de mayo, cuando reciba a Vasco da Gama por la cuarta fecha en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
El encuentro pactado para las 18:00 horas (22:00 GMT) será transmitido en televisión por DSports+, mientras que de forma online podrá seguirse por la plataforma DGO.
Los dirigidos por Gustavo Lema afrontan este partido en el segundo lugar del Grupo G con 4 puntos, misma cantidad que el cuadro brasileño. La diferencia radica en el criterio de desempate donde el "Gigante de la Colina" se impone con cuatro tantos anotados a lo largo de esta fase, superando por uno a Audax y por dos a Olimpia.
Con arbitraje del colombiano Jhon Ospina, todos los detalles de este compromiso también los encontrarás en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.