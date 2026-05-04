¿Cuándo y dónde ver a Audax Italiano ante Vasco da Gama por la Sudamericana?

Audax Italiano tiene un partido de alto interés en el Estadio Municipal de La Florida este miércoles 6 de mayo, cuando reciba a Vasco da Gama por la cuarta fecha en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El encuentro pactado para las 18:00 horas (22:00 GMT) será transmitido en televisión por DSports+, mientras que de forma online podrá seguirse por la plataforma DGO.

Los dirigidos por Gustavo Lema afrontan este partido en el segundo lugar del Grupo G con 4 puntos, misma cantidad que el cuadro brasileño. La diferencia radica en el criterio de desempate donde el "Gigante de la Colina" se impone con cuatro tantos anotados a lo largo de esta fase, superando por uno a Audax y por dos a Olimpia.

Con arbitraje del colombiano Jhon Ospina, todos los detalles de este compromiso también los encontrarás en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.