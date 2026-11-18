Atlético Mineiro y Boca Juniors, club donde militan los volantes chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón, se verán las caras en la final de la Copa Sudamericana en el Estadio Metropolitano "Roberto Meléndez" de Barranquilla, este sábado 21 de noviembre.

El partido está programado para las 19:30 horas (22:30 GMT) y será transmitido en televisión por DSports. En tanto, en streaming se podrá seguir por DGO.

El elenco "Xeneize" aspira a sumar su tercera Sudamericana tras quedar fuera en fase de grupos de la Copa Libertadores esta temporada.

Por su parte, el cuadro brasileño afrontará su tercera final continental consecutiva tras haber caído en las definiciones de la Libertadores 2024 y la Sudamericana 2025.

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