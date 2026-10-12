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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

¿Cuándo y dónde ver la semifinal entre Boca Juniors y Vasco da Gama en la Sudamericana?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El equipo de Carlos Palacios y Williams Alarcón recibe a los brasileños en La Bombonera.

¿Cuándo y dónde ver la semifinal entre Boca Juniors y Vasco da Gama en la Sudamericana?
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Boca Juniors, club de los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón, enfrenta este martes a Vasco da Gama, en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.

El duelo está programado para las 21:30 horas (00:30 GMT) en La Bombonera, en Buenos Aires, y tendrá transmisión en TV cable, en las señales de ESPN y DSports, mientras que en streaming se podrá seguir en Disney+Premium y DGO.

El conjunto de los jugadores nacionales llegó a las semifinales tras eliminar a Sao Paulo con un 2-1 global, y buscarán dar el primer golpe en su casa ante los cariocas.

Vasco, por su lado, eliminó a Independiente Santa Fe y espera dar la sorpresa en el terreno xeneize, para poder cerrar con ventaja la llave en Río de Janeiro.

El duelo será arbitrado por el chileno Piero Maza.

Todos los detalles los podrás seguir en Cooperativa.cl.

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