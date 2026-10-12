¿Cuándo y dónde ver la semifinal entre Boca Juniors y Vasco da Gama en la Sudamericana?

Boca Juniors, club de los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón, enfrenta este martes a Vasco da Gama, en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.

El duelo está programado para las 21:30 horas (00:30 GMT) en La Bombonera, en Buenos Aires, y tendrá transmisión en TV cable, en las señales de ESPN y DSports, mientras que en streaming se podrá seguir en Disney+Premium y DGO.

El conjunto de los jugadores nacionales llegó a las semifinales tras eliminar a Sao Paulo con un 2-1 global, y buscarán dar el primer golpe en su casa ante los cariocas.

Vasco, por su lado, eliminó a Independiente Santa Fe y espera dar la sorpresa en el terreno xeneize, para poder cerrar con ventaja la llave en Río de Janeiro.

El duelo será arbitrado por el chileno Piero Maza.

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