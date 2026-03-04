Gustavo Huerta criticó actitud de sus dirigidos en la eliminación de Copa Sudamericana

El director técnico chileno Gustavo Huerta criticó duramente la actitud de sus futbolistas tras la eliminación de Cobresal de la Copa Sudamericana. El conjunto "minero" abandonó el certamen continental al caer mediante lanzamientos penales frente a Audax Italiano, luego de registrar un empate 1-1 durante el tiempo reglamentario en la fase preliminar disputada en Chile.

El nacional centró sus cuestionamientos en el desempeño exhibido durante la fracción inicial del compromiso. "Este tipo de partidos no se pueden enfrentar con la tibieza con que enfrentamos el primer tiempo. Daba la impresión de que no nos estábamos dando cuenta de lo que había en juego. Por eso en el segundo tiempo entramos con otra actitud y logramos el empate, pero nos faltó claridad", aseguró el conductor de Cobresal.

Gustavo Huerta profundizó en su análisis y señaló que la falta de determinación individual condicionó el resultado. "No quiero generalizar, a veces tiene que ver con las características y la personalidad de cada jugador. En el segundo tiempo el equipo mejoró bastante y hubo un gran esfuerzo, pero lamentablemente en los penales no fuimos certeros para cerrar la llave ante Audax Italiano", añadió el profesional.

Finalmente, el técnico advirtió sobre las consecuencias que este nivel de juego podría acarrear en las competencias domésticas. "A veces no estamos a la altura de lo que el club pretende y eso tenemos que remediarlo, porque nos puede complicar en el torneo local", concluyó.

Con este resultado, el elenco de El Salvador se quedó sin participación internacional por el resto de la temporada 2026.