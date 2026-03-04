Boric está dispuesto a "retomar inmediatamente" las reuniones de traspaso de mando

El Presidente Gabriel Boric manifestó ayer su "disposición absoluta" para "retomar inmediatamente las reuniones de traspaso de mando", canceladas desde ayer por parte del Mandatario electo, José Antonio Kast, tras el entredicho que tuvieron los equipos de ambos a causa del proyecto de cable que busca unir Chile con China.

Durante una actividad en la Región de Magallanes, el Jefe de Estado afirmó que "un Presidente de la República, sea quien sea, tiene que estar siempre pensando en Chile. Y Chile no está para peleas chicas; los chilenos y chilenas exigen que sus autoridades tengamos una visión de largo plazo y que estemos a la altura de nuestras responsabilidades".

"Eso implica siempre poner por delante de las diferencias personales, de las diferencias políticas, el interés de Chile", añadió.

Por ello, planteó que "como Presidente de la República, manifiesto mi disposición absoluta y la de todo mi gobierno de retomar inmediatamente las reuniones de traspaso de mando con el gobierno entrante. Porque más allá de las tensiones, más allá de las diferencias que pueda haber, más allá de incluso la diferente evaluación de los hechos, en Chile tenemos tradiciones republicanas que nos enorgullecen y que tengo la convicción que debemos honrar".