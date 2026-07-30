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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Hinchas de Boca denunciaron que Carabineros no tenían alcotest y los controlaron con el aliento

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Varios fanáticos no pudieron entrar al estadio en Rancagua para el partido con O'Higgins.

Hinchas de Boca denunciaron que Carabineros no tenían alcotest y los controlaron con el aliento
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Un grupo de hinchas de Boca Juniors denunció una insólita situación en la afueras del Estadio El Teniente en Rancagua, señalando que Carabineros hicieron controles de alcoholemia con el aliento, sin un alcotest, y nos lo dejaron entrar al partido con O'Higgins en la Copa Sudamericana.

El canal TyC Sports de Argentina estaba haciendo la cobertura y el periodista Leandro Aguilera informó la situación, según consignó el medio Infobae.

"Cuando llegas a la última revisión, no te hacen el control de alcoholemia porque no tienen el aparato. Los hacen soplar y, si le sienten aliento a alcohol, no pasas. Te piden soplar cara a cara", no es joda", explicó el comunicador.

El periodista también conversó con un hincha, que aseguró que "no me dejaron entrar porque me tomé dos cervezas afuera".

"Me tomé las dos cervezas de la previa, como todos, y no me dejaron entrar. Me bloquearon el QR. Intenté pasar, pero no puedo. Me olieron para ver si tenía olor a alcohol", comentó.

El mismo hincha aseguró que "es la primera vez que me hacen esto y vivo acá en Chile. Partidos anteriores entré sin problemas".

Finalmente, el periodista de TyC terminó advirtiendo a un grupo de hinchas de Boca de esta situación.

 

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