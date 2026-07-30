Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago13.8°
Humedad59%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Coquimbo
Tópicos: País | Región de Coquimbo

Alcalde de Coquimbo anunció suspensión de Fiesta de la Pampilla: recursos irán a reconstrucción

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Hoy la prioridad es estar con las familias afectadas y destinar estos recursos a quienes más lo necesitan", planteó Ali Manouchehri.

La fiesta congregó a más de 700 mil personas en su última versión.

Alcalde de Coquimbo anunció suspensión de Fiesta de la Pampilla: recursos irán a reconstrucción
 ATON (referencial)
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, anunció que este año no se realizará la tradicional Fiesta de La Pampilla en fechas de Fiestas Patrias debido a los efectos de las lluvias en la zona.

A través de su cuenta de Instagram, la autoridad explicó que "hoy tomamos una de las decisiones más difíciles: este año no realizaremos la Pampilla. Nos duele, porque es parte del alma de Coquimbo. Pero hoy la prioridad es estar con las familias afectadas y destinar estos recursos a quienes más lo necesitan".

"Esperábamos una respuesta inmediata del Presidente Kast, sin embargo, se nos informa que la recostrucción se financiará a través de la Ley de Presupuesto y no con los recursos frescos de ahora. Nuestos vecinos necesitan soluciones hoy, no el próximo año", expuso el jefe municipal.

"También trabajaremos con fuerza para reactivar el comercio y el turismo, porque reconstruir la comuna también es recuperar su economía. La Pampilla volverá. Y cuando vuelva, celebraremos como corresponde. Hoy es tiempo de levantar a Coquimbo", añadió.

En su última versión, la Fiesta de la Pampilla reunió a más de 700 mil personas y contó con la participación de artistas como María José Quintanilla, Los Viking's 5, Ráfaga y Franco El Gorila.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada