Filtran videos del confuso incidente que terminó con Fran Maira agredida

En las últimas horas han comenzado a viralizarse en redes sociales una serie de videos sobre el incidente que dejó a la influencer Fran Maira golpeada y con lesiones.

En uno de los registros se puede ver claramente cómo la ex "Gran Hermano" discute con otra mujer de cabello rojo -quien es apuntada como una de las agresoras-, mientras que en otro clip se ve a Maira ensangrentada mientras se escucha una voz jactándose de la agresión.

En otro video aparece Fran Maira reducida en el suelo por un par de hombres y una voz relata que la influencer "está intentando matarse" con un pedazo de vidrio.

De acuerdo a diversas versiones el altercado ocurrió en la casa de Nes on the Shet (Joaquín Rodríguez), un productor de música urbana que tuvo una relación con Fran Maira. Este romance terminó tormentosamente en octubre de 2025.