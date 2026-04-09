Iván Román vio desde la banca la caída de A. Mineiro ante Puerto Cabello en Venezuela por Sudamericana

Atlético Mineiro se estrelló fuertemente en su debut por el Grupo B de la Copa Sudamericana, pues cayó por 2-1 como visita ante Academia Puerto Cabello de Venezuela.

Jean Franco Castillo (16') y Jiovany Ramos (39') anotaron para los locales, mientras que Dudu (27') puso el descuento para un cuadro "Galo" que mantuvo al chileno Iván Román en la banca.

La primera jornada del grupo se completará este jueves 9 de abril con el choque de Juventud (Uruguay) y Cienciano (Perú) a las 18:00 horas de Chile (22:00 GMT).