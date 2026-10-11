Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana
La programación de los duelos de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Revisa la programación en Cooperativa.cl.
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La Copa Sudamericana 2026 continúa esta semana con los duelos de ida de las semifinales, y uno de los partidos tendrá presencia chilena por partida doble.
Boca Juniors, con Carlos Palacios y Williams Alarcón, enfrentará a Vasco da Gama en La Bombonera, un partido que será arbitrado por Piero Maza.
Revisa la agenda de las semifinales a continuación: