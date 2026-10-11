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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

La programación de los duelos de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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La Copa Sudamericana 2026 continúa esta semana con los duelos de ida de las semifinales, y uno de los partidos tendrá presencia chilena por partida doble.

Boca Juniors, con Carlos Palacios y Williams Alarcón, enfrentará a Vasco da Gama en La Bombonera, un partido que será arbitrado por Piero Maza.

Revisa la agenda de las semifinales a continuación:

Martes 13 de octubre

  • Boca Juniors (ARG) vs. Vasco da Gama (BRA). 21:30 horas. Estadio La Bombonera

Miércoles 14 de octubre

  • Atlético Mineiro (BRA) vs. Montevideo City Torque (URU). 19:00 horas. Arena MRV

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