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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Los cruces de play-offs y las llaves de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

O'Higgins enfrentará a Boca Juniors en los play-offs.

El ganador se medirá con Recoleta de Paraguay en octavos.

Los cruces de play-offs y las llaves de los octavos de final de la Copa Sudamericana
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Este viernes se realizó el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana en la sede de Conmebol, quedando definido el cuadro, que tiene a un equipo chileno como protagonista, O'Higgins, que clasificó a la fase de los play-offs.

Los ocho primeros de cada grupo de la Copa Sudamericana lograron un cupo directo a octavos de final, mientras que los segundos lugares tendrán que disputar esta fase de play-offs ante clubes que terminaron en tercer puesto en sus grupos de la Copa Libertadores.

En ese contexto, O'Higgins desafiará a Boca Juniors en los play-offs, y el ganador enfrentará a Recoleta de Paraguay en octavos de final.

Los encuentros de ida del repechaje se disputarán entre el 21 y 23 de julio, mientras que la vuelta será entre los días 28 y 30 del mismo mes.

En cuanto a los octavos de final, los partidos de ida están programados entre el 11 y 13 de agosto y la vuelta entre el 18 y 20.

Revisa los cruces aquí:

  • Recoleta (PAR) vs. Boca Juniors (ARG) / O'Higgins (CHI)
  • Atlético Mineiro vs. Sporting Cristal (PER) / Red Bull Bragantino (BRA)
  • Botafogo vs. Lanús (ARG) / Cienciano (PER)
  • Olimpia vs. Independiente Medellín (COL) / Vasco da Gama (BRA)
  • River Plate vs. Independiente Santa Fe (COL) / Caracas (VEN)
  • Montevideo City Torque vs. Nacional (URU) / Tigre (ARG)
  • Macará vs. Universidad Central (VEN) / Santos (BRA)
  • Sao Paulo vs. Bolívar (BOL) / Gremio (BRA)

Revisa el cuadro final aquí:

 

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