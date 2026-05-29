Los cruces de play-offs y las llaves de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Este viernes se realizó el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana en la sede de Conmebol, quedando definido el cuadro, que tiene a un equipo chileno como protagonista, O'Higgins, que clasificó a la fase de los play-offs.

Los ocho primeros de cada grupo de la Copa Sudamericana lograron un cupo directo a octavos de final, mientras que los segundos lugares tendrán que disputar esta fase de play-offs ante clubes que terminaron en tercer puesto en sus grupos de la Copa Libertadores.

En ese contexto, O'Higgins desafiará a Boca Juniors en los play-offs, y el ganador enfrentará a Recoleta de Paraguay en octavos de final.

Los encuentros de ida del repechaje se disputarán entre el 21 y 23 de julio, mientras que la vuelta será entre los días 28 y 30 del mismo mes.

En cuanto a los octavos de final, los partidos de ida están programados entre el 11 y 13 de agosto y la vuelta entre el 18 y 20.

Revisa los cruces aquí:

Recoleta (PAR) vs. Boca Juniors (ARG) / O'Higgins (CHI)

Atlético Mineiro vs. Sporting Cristal (PER) / Red Bull Bragantino (BRA)

Botafogo vs. Lanús (ARG) / Cienciano (PER)

Olimpia vs. Independiente Medellín (COL) / Vasco da Gama (BRA)

River Plate vs. Independiente Santa Fe (COL) / Caracas (VEN)

Montevideo City Torque vs. Nacional (URU) / Tigre (ARG)

Macará vs. Universidad Central (VEN) / Santos (BRA)

Sao Paulo vs. Bolívar (BOL) / Gremio (BRA)

Revisa el cuadro final aquí: