El Día del Patrimonio cumple 27 años de existencia, consolidándose no solo como una fecha en el calendario, sino como una política de Estado que ha sabido trascender los colores políticos y los cambios de administración para desarrollar este evento cultural.

En entrevista con Lo Que Queda Del Día de Cooperativa, Soledad Ramos, especialista en patrimonio y académica de la Universidad del Desarrollo, afirmó que "es súper bonito ver que esto se ha mantenido, más allá de (la eventual controversia generada por) un cambio de nombres (al pasar de la Administración Boric a la de Kast). Hay una voluntad de mantenerlo, de que siga siendo una fiesta ciudadana, de que es un encuentro intergeneracional. Eso se ha mantenido ya 27 años, es increíble pensarlo".

Asimismo, la experta valoró el alcance territorial que ha tenido esta iniciativa, dado que ahora "en todas las comunas de Chile (tenemos) por lo menos algo que ver, una actividad a la cual asistir, y eso es genial".

"Creo que se había dado poco esa magnitud. Este año me parece que es récord actividades, hay mucho por ver y por hacer", enfatizó Ramos.

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