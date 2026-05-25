O'Higgins se juega ante Millonarios la clasificación en la Copa Sudamericana

O'Higgins se jugará la vida este martes ante Millonarios en El Campín de Bogotá, desde las 18:00 horas (22:00 GMT), en el apretado cierre del Grupo C de la Copa Sudamericana, en donde estará en disputa la continuidad en el torneo continental.

El cuadro rancagüino está en el tercer lugar, con siete unidades, solo un punto por debajo de los colombianos. La victoria es obligatoria para ir a los play-offs e incluso pelear por el liderato del grupo, si es que Sao Paulo tropieza en su respectivo duelo ante el colista Boston River.

Un empate o una derrota, en cambio, terminará con la campaña internacional de O'Higgins en esta temporada 2026.

Los dirigidos por Lucas Bovaglio tuvieron descanso el fin de semana, tras la reprogramación del partido con Universidad de Chile, por lo que llegarán en óptimas condiciones físicas para lograr la hazaña en tierras colombianas.

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